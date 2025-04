Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Nachmittag mit Kursabschlägen

Aktienentwicklung

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Hannover Rück gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,9 Prozent auf 275,60 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Die Hannover Rück-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:48 Uhr um 1,9 Prozent auf 275,60 EUR ab. Im Tief verlor die Hannover Rück-Aktie bis auf 274,80 EUR. Bei 280,60 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 65.091 Hannover Rück-Aktien den Besitzer.

Bei 284,40 EUR erreichte der Titel am 24.04.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Hannover Rück-Aktie mit einem Kursplus von 3,19 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 208,90 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.08.2024). Der derzeitige Kurs der Hannover Rück-Aktie liegt somit 31,93 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Hannover Rück-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 9,00 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 9,53 EUR ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Hannover Rück-Aktie bei 294,50 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Hannover Rück am 13.03.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,18 EUR, nach 3,53 EUR im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat Hannover Rück mit einem Umsatz von insgesamt 7,33 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,47 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 13,15 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.05.2025 erfolgen. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Hannover Rück-Anleger Experten zufolge am 11.05.2026 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Hannover Rück im Jahr 2025 21,28 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hannover Rück-Aktie

DAX 40-Papier Hannover Rück-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Hannover Rück-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

DAX 40-Papier Hannover Rück-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hannover Rück von vor 3 Jahren eingefahren

DAX 40-Papier Hannover Rück-Aktie: So viel hätte eine Investition in Hannover Rück von vor einem Jahr abgeworfen