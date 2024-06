Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück gewinnt am Freitagvormittag an Fahrt

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Hannover Rück.

Die Aktionäre schickten das Papier von Hannover Rück nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:04 Uhr 0,6 Prozent auf 236,70 EUR. Bei 237,10 EUR markierte die Hannover Rück-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 237,00 EUR. Zuletzt wechselten 868 Hannover Rück-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (256,60 EUR) erklomm das Papier am 19.03.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,41 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 184,35 EUR am 08.07.2023. Abschläge von 22,12 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 7,20 EUR an Hannover Rück-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 8,06 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Hannover Rück-Aktie bei 245,33 EUR.

Am 14.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 4,63 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 4,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,31 Prozent auf 6,53 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,45 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 12.08.2024 erwartet. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Hannover Rück rechnen Experten am 12.08.2025.

Den erwarteten Gewinn je Hannover Rück-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 18,55 EUR fest.

