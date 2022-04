Hannover Rück Aktie News: Anleger schicken Hannover Rück am Freitagmittag auf rotes Terrain

Die Hannover Rück-Aktie musste um 12:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,5 Prozent auf 148,70 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Hannover Rück-Aktie bis auf 148,70 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 152,10 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 36.342 Hannover Rück-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.02.2022 bei 181,70 EUR. Der derzeitige Kurs der Hannover Rück-Aktie liegt somit 18,16 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 134,65 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.03.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 10,43 Prozent würde die Hannover Rück-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 176,83 EUR je Hannover Rück-Aktie an.

Am 10.03.2022 äußerte sich Hannover Rück zu den Kennzahlen des am 31.12.2021 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,11 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,78 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Hannover Rück in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,29 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6.142,70 EUR im Vergleich zu 5.470,50 EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q1 2022-Bilanzvorlage von Hannover Rück wird am 04.05.2022 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2023-Bilanz auf den 10.05.2023.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 14,49 EUR je Hannover Rück-Aktie.

