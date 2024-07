Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Montagnachmittag tiefer

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 228,90 EUR.

Die Hannover Rück-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:50 Uhr um 0,5 Prozent auf 228,90 EUR nach. In der Spitze büßte die Hannover Rück-Aktie bis auf 228,90 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 230,60 EUR. Zuletzt wechselten 20.876 Hannover Rück-Aktien den Besitzer.

Am 19.03.2024 markierte das Papier bei 256,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Hannover Rück-Aktie derzeit noch 12,10 Prozent Luft nach oben. Am 10.08.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 188,70 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Hannover Rück-Aktie derzeit noch 17,56 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 8,13 EUR, nach 7,20 EUR im Jahr 2023. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 256,00 EUR für die Hannover Rück-Aktie.

Am 14.05.2024 lud Hannover Rück zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,63 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Hannover Rück ein EPS von 4,02 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Hannover Rück mit einem Umsatz von insgesamt 7,22 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,01 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 3,04 Prozent gesteigert.

Die Hannover Rück-Bilanz für Q2 2024 wird am 12.08.2024 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 12.08.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Hannover Rück einen Gewinn von 18,67 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

