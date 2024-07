Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück gewinnt am Vormittag an Boden

Notierung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Hannover Rück. Die Hannover Rück-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 230,70 EUR.

Die Hannover Rück-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 230,70 EUR. In der Spitze gewann die Hannover Rück-Aktie bis auf 231,90 EUR. Bei 230,60 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.589 Hannover Rück-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.03.2024 bei 256,60 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Hannover Rück-Aktie 11,23 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.08.2023 (188,70 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Hannover Rück-Aktie 18,21 Prozent sinken.

Für Hannover Rück-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 7,20 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 8,13 EUR ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 256,00 EUR an.

Hannover Rück veröffentlichte am 14.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 4,63 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 4,02 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Hannover Rück in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,04 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7,22 Mrd. EUR im Vergleich zu 7,01 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 12.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Hannover Rück dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 12.08.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Hannover Rück-Aktie in Höhe von 18,67 EUR im Jahr 2024 aus.

