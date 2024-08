Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Nachmittag mit Verlusten

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Hannover Rück-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,4 Prozent im Minus bei 254,30 EUR.

Das Papier von Hannover Rück befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,4 Prozent auf 254,30 EUR ab. Die Hannover Rück-Aktie gab in der Spitze bis auf 254,20 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 258,30 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 31.700 Hannover Rück-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (259,10 EUR) erklomm das Papier am 28.08.2024. Der aktuelle Kurs der Hannover Rück-Aktie ist somit 1,89 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 193,90 EUR. Dieser Wert wurde am 06.09.2023 erreicht. Mit einem Kursverlust von 23,75 Prozent würde die Hannover Rück-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass Hannover Rück-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 8,62 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Hannover Rück 7,20 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 265,00 EUR aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Hannover Rück am 12.08.2024 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 5,00 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,94 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Hannover Rück mit einem Umsatz von insgesamt 6,80 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,15 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 10,53 Prozent gesteigert.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Hannover Rück wird am 11.11.2024 gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Hannover Rück rechnen Experten am 10.11.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 19,07 EUR je Hannover Rück-Aktie.

