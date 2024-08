Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Donnerstagvormittag mit stabiler Tendenz

Notierung im Blick

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von Hannover Rück. Kaum Ausschläge verzeichnete die Hannover Rück-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 257,70 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 09:05 Uhr bei der Hannover Rück-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 257,70 EUR. Bei 258,30 EUR erreichte die Hannover Rück-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die Hannover Rück-Aktie gab in der Spitze bis auf 257,70 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 258,30 EUR. Zuletzt wechselten 1.034 Hannover Rück-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 259,10 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.08.2024). Mit einem Zuwachs von mindestens 0,54 Prozent könnte die Hannover Rück-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 06.09.2023 gab der Anteilsschein bis auf 193,90 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 24,76 Prozent könnte die Hannover Rück-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 8,62 EUR. Im Vorjahr erhielten Hannover Rück-Aktionäre 7,20 EUR je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 265,00 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Hannover Rück am 12.08.2024 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5,00 EUR gegenüber 3,94 EUR im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 6,80 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Hannover Rück 6,15 Mrd. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 11.11.2024 dürfte Hannover Rück Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Am 10.11.2025 wird Hannover Rück schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 19,07 EUR je Hannover Rück-Aktie.

