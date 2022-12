Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Donnerstagvormittag mit roten Vorzeichen

Die Hannover Rück-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:22 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 185,70 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Hannover Rück-Aktie bis auf 184,85 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 185,75 EUR. Bisher wurden heute 2.039 Hannover Rück-Aktien gehandelt.

Am 13.12.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 188,50 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,49 Prozent über dem aktuellen Kurs der Hannover Rück-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 131,35 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 41,38 Prozent.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 183,50 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Hannover Rück am 03.11.2022. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,84 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,54 EUR je Aktie vermeldet. Hannover Rück hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8.908,99 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 24,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7.155,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 09.03.2023 terminiert. Experten kalkulieren am 07.03.2024 mit der Veröffentlichung der Q4 2023-Bilanz von Hannover Rück.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 11,59 EUR je Hannover Rück-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hannover Rück-Aktie

Swiss Re-Aktie dennoch höher: Swiss Re schätzt versicherte Katastrophenschäden 2022 weit über Zehnjahresdurchschnitt

Hannover Rück-Aktie: Was Analysten im November vom Papier halten

Hannover Rück-Aktie höher: Fitch bestätigt Versicherer-Finanzstärke-Rating für Hannover Rück mit AA-

Ausgewählte Hebelprodukte auf Hannover Rück Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Hannover Rück Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Hannover Rück

Bildquellen: Hannover Rück