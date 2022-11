Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück gibt am Mittwochnachmittag nach

Die Hannover Rück-Aktie notierte um 04:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 180,05 EUR. Das Tagestief markierte die Hannover Rück-Aktie bei 179,85 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 181,95 EUR. Der Tagesumsatz der Hannover Rück-Aktie belief sich zuletzt auf 42.581 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (183,00 EUR) erklomm das Papier am 30.11.2022. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,61 Prozent hinzugewinnen. Bei 131,35 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.06.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 37,08 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gaben als mittleres Kursziel 181,68 EUR an.

Am 03.11.2022 hat Hannover Rück in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,84 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,54 EUR erwirtschaftet worden. Umsatzseitig wurden 8.908,99 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Hannover Rück 7.155,00 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 09.03.2023 terminiert. Mit der Präsentation der Q4 2023-Finanzergebnisse von Hannover Rück rechnen Experten am 07.03.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 11,60 EUR je Hannover Rück-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Hannover Rück