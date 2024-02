Beiersdorf-Aktie minimal höher: Beiersdorf will Dividende anheben und Aktien zurückkaufen

Hauptversammlung im Blick

Beiersdorf will die Dividende erhöhen und bis zu 500 Millionen Euro für den Rückkauf eigener Aktien ausgeben.

Der Hamburger DAX-Konzern hat angekündigt, den Aktionären bei der Hauptversammlung am 18. April die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 1,00 Euro je dividendenberechtigter Aktie vorzuschlagen. In vorherigen Geschäftsjahren hatte der Beiersdorf-Konzern eine Dividende in Höhe von 0,70 Euro je Aktie gezahlt.

Zudem habe der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, Aktien der Gesellschaft im Umfang von bis zu 500 Millionen Euro zurückzuerwerben. Das Aktienrückkaufprogramm soll voraussichtlich im Mai beginnen und bis Jahresende 2024 abgeschlossen werden. Weitere Einzelheiten wir der Nivea-Hersteller vor Beginn des Programms bekanntgeben.

Im XETRA-Handel stehen Beiersdorf-Papiere zwischenzeitlich noch minimale 0,11 Prozent höher bei 140,60 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)