Siemens-Healthineers-Aktie stabil: Vier neue Mitglieder für Aufsichtsrat vorgeschlagen

Neu nominiert sind Dow Wilson, der ehemalige CEO der im vergangenen Geschäftsjahr übernommenen Tochtergesellschaft Varian, Bayer-Vorständin Sarena Lin und Siemens AG -Vorstand Peter Körte, sowie die Chefin von Siemens Financial Services, Veronika Bienert. Der Aufsichtsrat empfehle, dass Ralf P. Thomas weiterhin den Vorsitz übernimmt, teilte die Siemens Healthineers AG mit.

Der Aufsichtsrat des Unternehmens besteht aus zehn Mitgliedern. Die vier Mitglieder Philipp Rösler, Gregory Sorensen, Norbert Gaus und Andreas C. Hoffman scheiden mit dem Ende ihrer Amtszeit am 15. Februar aus dem Gremium aus. Vier weitere Mitglieder, deren Amtszeit ebenfalls am Tag der Hauptversammlung endet, sind für eine Verlängerung ihres Mandates nominiert.

Via XETRA notieren die Papiere der Siemens Healthineers zeitweise 0,08 Prozent tiefer bei 51,86 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)

Bildquellen: Siemens AG, testing / Shutterstock.com