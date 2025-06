Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Nachmittag auf grünem Terrain

Aktie im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Heidelberg Materials. Das Papier von Heidelberg Materials legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 174,05 EUR.

Das Papier von Heidelberg Materials konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 174,05 EUR. Die Heidelberg Materials-Aktie zog in der Spitze bis auf 175,95 EUR an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 171,50 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 127.647 Heidelberg Materials-Aktien.

Am 14.05.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 191,05 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,77 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.08.2024 bei 85,60 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 50,82 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Heidelberg Materials-Aktie.

Nachdem Heidelberg Materials seine Aktionäre 2024 mit 3,30 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,77 EUR je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 182,71 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Heidelberg Materials am 19.03.2020. Es stand ein EPS von 1,71 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Heidelberg Materials noch ein Gewinn pro Aktie von 1,71 EUR in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Heidelberg Materials in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 4,58 Mrd. EUR im Vergleich zu 4,58 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 12,73 EUR je Heidelberg Materials-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Heidelberg Materials-Aktie

So stuften die Analysten die Heidelberg Materials-Aktie im vergangenen Monat ein

DAX 40-Titel Heidelberg Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Heidelberg Materials von vor 5 Jahren eingefahren

Heidelberg Materials-Aktie schwächer: Großaktionär Spohn verkauft Aktien