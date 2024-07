Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials tendiert am Donnerstagnachmittag nordwärts

Aktie im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Heidelberg Materials. Zuletzt stieg die Heidelberg Materials-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 98,04 EUR.

Das Papier von Heidelberg Materials konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 98,04 EUR. In der Spitze gewann die Heidelberg Materials-Aktie bis auf 98,58 EUR. Bei 97,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Heidelberg Materials-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 62.525 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 103,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.05.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,67 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Heidelberg Materials-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 21.10.2023 (65,24 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 33,46 Prozent könnte die Heidelberg Materials-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2023 3,00 EUR an Heidelberg Materials-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,24 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Heidelberg Materials-Aktie bei 114,86 EUR.

Am 19.03.2020 hat Heidelberg Materials die Kennzahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 1,71 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Heidelberg Materials noch ein Gewinn pro Aktie von 1,71 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 4,58 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 4,58 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.07.2024 erfolgen. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 05.08.2025 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 11,57 EUR je Aktie in den Heidelberg Materials-Büchern.

