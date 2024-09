Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials tendiert am Donnerstagvormittag fester

So entwickelt sich Heidelberg Materials

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Heidelberg Materials. Die Aktionäre schickten das Papier von Heidelberg Materials nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 92,92 EUR.

Die Heidelberg Materials-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 92,92 EUR. Die Heidelberg Materials-Aktie zog in der Spitze bis auf 92,94 EUR an. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 92,24 EUR. Zuletzt wechselten 4.646 Heidelberg Materials-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 103,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.05.2024 erreicht. Derzeit notiert die Heidelberg Materials-Aktie damit 10,31 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 21.10.2023 auf bis zu 65,24 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Heidelberg Materials-Aktie liegt somit 42,43 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Heidelberg Materials-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 3,00 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,26 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 116,88 EUR je Heidelberg Materials-Aktie an.

Heidelberg Materials ließ sich am 19.03.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 1,71 EUR gegenüber 1,71 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Heidelberg Materials mit einem Umsatz von insgesamt 4,58 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,58 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Am 07.11.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Heidelberg Materials veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 06.11.2025 dürfte Heidelberg Materials die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Heidelberg Materials-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 11,26 EUR fest.

