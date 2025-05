Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials büßt am Mittag ein

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Heidelberg Materials. Die Aktionäre schickten das Papier von Heidelberg Materials nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,7 Prozent auf 176,80 EUR.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,7 Prozent auf 176,80 EUR. Die Abwärtsbewegung der Heidelberg Materials-Aktie ging bis auf 174,30 EUR. Bei 181,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 115.545 Heidelberg Materials-Aktien.

Am 26.03.2025 markierte das Papier bei 182,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Heidelberg Materials-Aktie damit 2,96 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.08.2024 (85,60 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Heidelberg Materials-Aktie 106,54 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,72 EUR, nach 3,30 EUR im Jahr 2024. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 168,55 EUR an.

Am 19.03.2020 lud Heidelberg Materials zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2019 endete. Das EPS wurde auf 1,71 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,71 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Heidelberg Materials mit einem Umsatz von insgesamt 4,58 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,58 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 12,88 EUR je Aktie in den Heidelberg Materials-Büchern.

