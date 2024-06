Heidelberg Materials Aktie News: Investoren trennen sich am Montagmittag vermehrt von Heidelberg Materials

Kursentwicklung

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Heidelberg Materials nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 95,24 EUR.

Die Aktie verlor um 11:47 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 95,24 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Heidelberg Materials-Aktie bisher bei 94,68 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 95,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 44.379 Heidelberg Materials-Aktien den Besitzer.

Am 13.05.2024 markierte das Papier bei 103,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 8,78 Prozent Plus fehlen der Heidelberg Materials-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 65,24 EUR erreichte der Anteilsschein am 21.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Heidelberg Materials-Aktie 45,98 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 3,00 EUR an Heidelberg Materials-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,20 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 114,00 EUR an.

Heidelberg Materials veröffentlichte am 19.03.2020 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,71 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,71 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 4,58 Mrd. EUR gegenüber 4,58 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Heidelberg Materials wird am 30.07.2024 gerechnet. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Heidelberg Materials rechnen Experten am 05.08.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 11,47 EUR je Heidelberg Materials-Aktie.

