Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials gibt am Mittag ab

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Heidelberg Materials-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,6 Prozent auf 179,45 EUR.

Die Heidelberg Materials-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 179,45 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Heidelberg Materials-Aktie bisher bei 178,50 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 180,05 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 60.840 Heidelberg Materials-Aktien den Besitzer.

Bei 191,05 EUR erreichte der Titel am 14.05.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,46 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.08.2024 bei 85,60 EUR. Mit einem Kursverlust von 52,30 Prozent würde die Heidelberg Materials-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 3,30 EUR an Heidelberg Materials-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,75 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 182,71 EUR für die Heidelberg Materials-Aktie.

Heidelberg Materials gewährte am 19.03.2020 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2019 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 1,71 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Heidelberg Materials 1,71 EUR je Aktie eingenommen. Mit einem Umsatz von 4,58 Mrd. EUR, gegenüber 4,58 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Von Analysten wird erwartet, dass Heidelberg Materials im Jahr 2025 12,70 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

