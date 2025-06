Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials präsentiert sich am Dienstagvormittag fester

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Heidelberg Materials. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 181,45 EUR zu.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Heidelberg Materials zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 181,45 EUR. Im Tageshoch stieg die Heidelberg Materials-Aktie bis auf 181,55 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 180,05 EUR. Zuletzt wechselten 12.380 Heidelberg Materials-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.05.2025 bei 191,05 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,29 Prozent über dem aktuellen Kurs der Heidelberg Materials-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 06.08.2024 auf bis zu 85,60 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 52,82 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Heidelberg Materials-Aktionäre betrug im Jahr 2024 3,30 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,75 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 182,71 EUR aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2019 abgelaufenen Quartal legte Heidelberg Materials am 19.03.2020 vor. Es stand ein EPS von 1,71 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Heidelberg Materials noch ein Gewinn pro Aktie von 1,71 EUR in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 4,58 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,58 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Heidelberg Materials-Aktie in Höhe von 12,70 EUR im Jahr 2025 aus.

