Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials zeigt sich am Donnerstagvormittag freundlich

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Heidelberg Materials-Papiere zuletzt 1,0 Prozent.

Das Papier von Heidelberg Materials konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 98,88 EUR. Die Heidelberg Materials-Aktie legte bis auf 99,16 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 98,70 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 6.693 Heidelberg Materials-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 13.05.2024 auf bis zu 103,60 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Heidelberg Materials-Aktie somit 4,56 Prozent niedriger. Am 21.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 65,24 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 34,02 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Heidelberg Materials-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 3,00 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,24 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 116,25 EUR für die Heidelberg Materials-Aktie.

Am 19.03.2020 äußerte sich Heidelberg Materials zu den Kennzahlen des am 31.12.2019 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,71 EUR, nach 1,71 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 4,58 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,58 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 30.07.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 05.08.2025 wird Heidelberg Materials schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Heidelberg Materials im Jahr 2024 11,55 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

