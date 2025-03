Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials zieht am Freitagnachmittag an

So entwickelt sich Heidelberg Materials

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Heidelberg Materials konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 4,2 Prozent auf 173,55 EUR.

Die Heidelberg Materials-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 4,2 Prozent auf 173,55 EUR. Bei 175,70 EUR erreichte die Heidelberg Materials-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 166,20 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 728.546 Heidelberg Materials-Aktien umgesetzt.

Am 06.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 177,05 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,02 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.08.2024 (85,60 EUR). Mit einem Kursverlust von 50,68 Prozent würde die Heidelberg Materials-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Heidelberg Materials-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 3,00 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,36 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 156,30 EUR aus.

Heidelberg Materials veröffentlichte am 19.03.2020 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,71 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,71 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,58 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,58 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 13,05 EUR je Heidelberg Materials-Aktie.

