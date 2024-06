Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Mittag im Minusbereich

Notierung im Fokus

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Heidelberg Materials-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 96,68 EUR.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 96,68 EUR. Die Abwärtsbewegung der Heidelberg Materials-Aktie ging bis auf 96,14 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 97,08 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 71.241 Heidelberg Materials-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 103,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.05.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Heidelberg Materials-Aktie ist somit 7,16 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 21.10.2023 auf bis zu 65,24 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 32,52 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Heidelberg Materials-Aktie.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 3,00 EUR an Heidelberg Materials-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,20 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 114,00 EUR an.

Am 19.03.2020 äußerte sich Heidelberg Materials zu den Kennzahlen des am 31.12.2019 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,71 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,71 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 4,58 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,58 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 30.07.2024 erwartet. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Heidelberg Materials möglicherweise am 05.08.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Heidelberg Materials ein EPS in Höhe von 11,46 EUR in den Büchern stehen haben wird.

