Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials verbilligt sich am Vormittag

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Heidelberg Materials. Die Heidelberg Materials-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 127,30 EUR abwärts.

Die Heidelberg Materials-Aktie musste um 09:07 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 127,30 EUR. Der Kurs der Heidelberg Materials-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 126,25 EUR nach. Bei 127,45 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 11.917 Heidelberg Materials-Aktien den Besitzer.

Am 10.01.2025 markierte das Papier bei 128,65 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Heidelberg Materials-Aktie 1,06 Prozent zulegen. Am 24.01.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 81,52 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,96 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Heidelberg Materials-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 3,00 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,26 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 134,91 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Heidelberg Materials am 19.03.2020. Das EPS wurde auf 1,71 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,71 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 4,58 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Heidelberg Materials 4,58 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

In der Heidelberg Materials-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 11,20 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

