Heidelberg Materials Aktie News: Anleger greifen bei Heidelberg Materials am Mittag zu

Die Aktie von Heidelberg Materials zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Heidelberg Materials-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 199,00 EUR.

Die Aktie legte um 11:49 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 199,00 EUR zu. Die Heidelberg Materials-Aktie legte bis auf 200,30 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 199,80 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 56.651 Heidelberg Materials-Aktien umgesetzt.

Am 10.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 207,70 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,37 Prozent über dem aktuellen Kurs der Heidelberg Materials-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.08.2024 (85,60 EUR). Mit Abgaben von 56,98 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Heidelberg Materials-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 3,30 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,74 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 186,96 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2019 abgelaufenen Quartal legte Heidelberg Materials am 19.03.2020 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,71 EUR, nach 1,71 EUR im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat Heidelberg Materials mit einem Umsatz von insgesamt 4,58 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,58 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 12,68 EUR je Heidelberg Materials-Aktie.

