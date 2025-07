Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Dienstagnachmittag verlustreich

Aktie im Blick

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Heidelberg Materials-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,2 Prozent auf 194,05 EUR.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,2 Prozent auf 194,05 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Heidelberg Materials-Aktie bei 193,95 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 198,40 EUR. Bisher wurden via XETRA 94.746 Heidelberg Materials-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 10.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 207,70 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Heidelberg Materials-Aktie liegt somit 6,57 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 85,60 EUR. Dieser Wert wurde am 06.08.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 55,89 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 3,30 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,74 EUR je Heidelberg Materials-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Heidelberg Materials-Aktie bei 186,96 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Heidelberg Materials am 19.03.2020. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,71 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,71 EUR je Aktie generiert. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 4,58 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4,58 Mrd. EUR eingefahren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 12,68 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

