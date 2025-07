Heidelberg Materials Aktie News: Anleger schicken Heidelberg Materials am Mittag ins Minus

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Heidelberg Materials. Die Heidelberg Materials-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,4 Prozent auf 197,60 EUR nach.

Die Heidelberg Materials-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 197,60 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Heidelberg Materials-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 197,15 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 198,40 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 38.757 Heidelberg Materials-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.07.2025 bei 207,70 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Heidelberg Materials-Aktie derzeit noch 5,11 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 85,60 EUR am 06.08.2024. Mit Abgaben von 56,68 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Heidelberg Materials-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,30 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,74 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 186,96 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2019 abgelaufenen Quartal legte Heidelberg Materials am 19.03.2020 vor. Das EPS belief sich auf 1,71 EUR gegenüber 1,71 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 4,58 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,58 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Heidelberg Materials-Aktie in Höhe von 12,68 EUR im Jahr 2025 aus.

