Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Vormittag gesucht

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Heidelberg Materials-Papiere zuletzt 1,2 Prozent.

Die Aktie legte um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 199,00 EUR zu. Die Heidelberg Materials-Aktie legte bis auf 200,30 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 199,25 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Heidelberg Materials-Aktie belief sich zuletzt auf 22.850 Aktien.

Am 10.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 207,70 EUR an. Der aktuelle Kurs der Heidelberg Materials-Aktie ist somit 4,37 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.08.2024 (85,60 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Heidelberg Materials-Aktie derzeit noch 56,98 Prozent Luft nach unten.

Nach 3,30 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,74 EUR je Heidelberg Materials-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 186,96 EUR für die Heidelberg Materials-Aktie aus.

Am 19.03.2020 legte Heidelberg Materials die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2019 endete, vor. Das EPS belief sich auf 1,71 EUR gegenüber 1,71 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 4,58 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 4,58 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 12,68 EUR je Heidelberg Materials-Aktie belaufen.

