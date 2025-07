Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials tendiert am Vormittag nordwärts

So bewegt sich Heidelberg Materials

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Heidelberg Materials-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 198,70 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Heidelberg Materials nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:07 Uhr 0,4 Prozent auf 198,70 EUR. Im Tageshoch stieg die Heidelberg Materials-Aktie bis auf 200,30 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 199,80 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 10.856 Heidelberg Materials-Aktien den Besitzer.

Bei 207,70 EUR markierte der Titel am 10.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,53 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.08.2024 bei 85,60 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 56,92 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Heidelberg Materials-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,74 EUR, nach 3,30 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 186,96 EUR je Heidelberg Materials-Aktie an.

Am 19.03.2020 lud Heidelberg Materials zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2019 endete. Das EPS wurde auf 1,71 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Heidelberg Materials 1,71 EUR je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Heidelberg Materials in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4,58 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,58 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 12,68 EUR je Heidelberg Materials-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Heidelberg Materials-Aktie

Heidelberg Materials-Aktie legt zu: JPMorgan belässt Heidelberg Materials auf 'Overweight'

DAX 40-Titel Heidelberg Materials-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Heidelberg Materials-Investment von vor einem Jahr verdient

DAX 40-Wert Heidelberg Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Heidelberg Materials-Investment von vor 10 Jahren eingefahren