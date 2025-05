Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials macht am Nachmittag Boden gut

Aktie im Blick

Die Aktie von Heidelberg Materials zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Heidelberg Materials zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 187,40 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Heidelberg Materials-Papiere um 15:52 Uhr 0,3 Prozent. Die Heidelberg Materials-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 188,35 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 187,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 69.113 Heidelberg Materials-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 191,05 EUR erreichte der Titel am 14.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,95 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 85,60 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 54,32 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Heidelberg Materials seine Aktionäre 2024 mit 3,30 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,74 EUR je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 181,46 EUR.

Am 19.03.2020 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,71 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,71 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 4,58 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,58 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 12,79 EUR je Heidelberg Materials-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Heidelberg Materials-Aktie

DAX 40-Papier Heidelberg Materials-Aktie: So viel hätte eine Investition in Heidelberg Materials von vor einem Jahr abgeworfen

DAX 40-Titel Heidelberg Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Heidelberg Materials-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Overweight für Heidelberg Materials-Aktie nach JP Morgan Chase & Co.-Analyse