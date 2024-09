Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials tendiert am Vormittag schwächer

Heidelberg Materials im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Heidelberg Materials. Die Heidelberg Materials-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 99,54 EUR ab.

Die Heidelberg Materials-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:07 Uhr um 0,5 Prozent auf 99,54 EUR nach. Bei 99,44 EUR markierte die Heidelberg Materials-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 99,90 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 8.042 Heidelberg Materials-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 13.05.2024 auf bis zu 103,60 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,08 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 21.10.2023 Kursverluste bis auf 65,24 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Heidelberg Materials-Aktie liegt somit 52,58 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Heidelberg Materials seine Aktionäre 2023 mit 3,00 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,25 EUR je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 116,88 EUR für die Heidelberg Materials-Aktie aus.

Am 19.03.2020 lud Heidelberg Materials zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2019 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,71 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Heidelberg Materials ein EPS von 1,71 EUR je Aktie vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 4,58 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,58 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 07.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 06.11.2025 wird Heidelberg Materials schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Heidelberg Materials im Jahr 2024 11,22 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

