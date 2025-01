Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Dienstagvormittag mit negativen Vorzeichen

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Heidelberg Materials. Die Heidelberg Materials-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,3 Prozent bei 128,85 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Heidelberg Materials-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:07 Uhr um 1,3 Prozent auf 128,85 EUR nach. In der Spitze fiel die Heidelberg Materials-Aktie bis auf 128,85 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 129,95 EUR. Der Tagesumsatz der Heidelberg Materials-Aktie belief sich zuletzt auf 17.717 Aktien.

Am 20.01.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 130,60 EUR an. Der derzeitige Kurs der Heidelberg Materials-Aktie liegt somit 1,34 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 24.01.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 81,52 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Heidelberg Materials-Aktie derzeit noch 36,73 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 3,00 EUR an Heidelberg Materials-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,24 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 135,79 EUR aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Heidelberg Materials am 19.03.2020 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,71 EUR, nach 1,71 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 4,58 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 4,58 Mrd. EUR gelegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Heidelberg Materials einen Gewinn von 11,22 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Heidelberg Materials-Aktie

Gewinne in Frankfurt: DAX verbucht letztendlich Gewinne

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX beendet den Handel in der Gewinnzone

Pluszeichen in Frankfurt: DAX am Freitagnachmittag in Grün