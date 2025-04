Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Mittwochvormittag im Aufwind

Heidelberg Materials im Fokus

Die Aktie von Heidelberg Materials zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Heidelberg Materials-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 163,40 EUR zu.

Um 09:07 Uhr sprang die Heidelberg Materials-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 163,40 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Heidelberg Materials-Aktie sogar auf 166,50 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 165,90 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 26.243 Heidelberg Materials-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 182,20 EUR erreichte der Titel am 26.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,51 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 85,60 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 47,61 Prozent könnte die Heidelberg Materials-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 3,30 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,70 EUR je Heidelberg Materials-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 169,17 EUR für die Heidelberg Materials-Aktie aus.

Heidelberg Materials ließ sich am 19.03.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 1,71 EUR gegenüber 1,71 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 4,58 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4,58 Mrd. EUR eingefahren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 12,92 EUR je Aktie belaufen.

