Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Freitagvormittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Heidelberg Materials-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 97,42 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für das Heidelberg Materials-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 97,42 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Heidelberg Materials-Aktie bei 97,42 EUR. Bei 96,82 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 6.870 Heidelberg Materials-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 103,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.05.2024 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,34 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.10.2023 (65,50 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,77 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 erhielten Heidelberg Materials-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,00 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,23 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Heidelberg Materials-Aktie wird bei 116,59 EUR angegeben.

Heidelberg Materials ließ sich am 19.03.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,71 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Heidelberg Materials ein EPS von 1,71 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 4,58 Mrd. EUR gegenüber 4,58 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Am 07.11.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 06.11.2025 erwartet.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Heidelberg Materials ein EPS in Höhe von 11,17 EUR in den Büchern stehen haben wird.

