Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials verbilligt sich am Freitagnachmittag

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Heidelberg Materials befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,7 Prozent auf 162,10 EUR ab.

Die Heidelberg Materials-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 2,7 Prozent auf 162,10 EUR nach. Die Heidelberg Materials-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 162,10 EUR ab. Mit einem Wert von 165,20 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 244.598 Heidelberg Materials-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 26.03.2025 bei 182,20 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Heidelberg Materials-Aktie derzeit noch 12,40 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.08.2024 bei 85,60 EUR. Derzeit notiert die Heidelberg Materials-Aktie damit 89,37 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Heidelberg Materials-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 3,30 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,74 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 168,88 EUR.

Am 19.03.2020 äußerte sich Heidelberg Materials zu den Kennzahlen des am 31.12.2019 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 1,71 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Heidelberg Materials 1,71 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 4,58 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 4,58 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Heidelberg Materials ein EPS in Höhe von 13,03 EUR in den Büchern stehen haben wird.

