Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials tendiert am Mittag auf rotem Terrain

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Heidelberg Materials-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 93,26 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Heidelberg Materials nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 0,8 Prozent auf 93,26 EUR. Die Heidelberg Materials-Aktie sank bis auf 93,08 EUR. Mit einem Wert von 94,44 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 50.353 Heidelberg Materials-Aktien den Besitzer.

Am 13.05.2024 erreichte der Anteilsschein mit 103,60 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,09 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 21.10.2023 auf bis zu 65,24 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 30,05 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Heidelberg Materials-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 3,00 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,26 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 116,88 EUR.

Heidelberg Materials ließ sich am 19.03.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,71 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Heidelberg Materials 1,71 EUR je Aktie verdient. Mit einem Umsatz von 4,58 Mrd. EUR, gegenüber 4,58 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Heidelberg Materials am 07.11.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der Heidelberg Materials-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 06.11.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 11,26 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

