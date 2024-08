Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials zeigt sich am Vormittag gestärkt

Heidelberg Materials im Blick

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Heidelberg Materials-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 94,20 EUR zu.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 94,20 EUR zu. Kurzfristig markierte die Heidelberg Materials-Aktie bei 94,44 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 94,44 EUR. Bisher wurden via XETRA 3.043 Heidelberg Materials-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 13.05.2024 auf bis zu 103,60 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,98 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 65,24 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 30,74 Prozent.

Im Jahr 2023 erhielten Heidelberg Materials-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,00 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,26 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 116,88 EUR je Heidelberg Materials-Aktie an.

Am 19.03.2020 äußerte sich Heidelberg Materials zu den Kennzahlen des am 31.12.2019 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 1,71 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Heidelberg Materials noch ein Gewinn pro Aktie von 1,71 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Heidelberg Materials im vergangenen Quartal 4,58 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Heidelberg Materials 4,58 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 07.11.2024 erwartet. Experten kalkulieren am 06.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Heidelberg Materials.

In der Heidelberg Materials-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 11,26 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

