Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Vormittag höher

Kursentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Heidelberg Materials. Die Heidelberg Materials-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Plus bei 174,40 EUR.

Um 09:06 Uhr stieg die Heidelberg Materials-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 174,40 EUR. Die Heidelberg Materials-Aktie legte bis auf 174,60 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 173,50 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 9.419 Heidelberg Materials-Aktien umgesetzt.

Bei 182,20 EUR erreichte der Titel am 26.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,47 Prozent über dem aktuellen Kurs der Heidelberg Materials-Aktie. Bei einem Wert von 85,60 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.08.2024). Der derzeitige Kurs der Heidelberg Materials-Aktie liegt somit 103,74 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,72 EUR, nach 3,30 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel der Heidelberg Materials-Aktie wird bei 168,55 EUR angegeben.

Heidelberg Materials ließ sich am 19.03.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,71 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,71 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 4,58 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Heidelberg Materials 4,58 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 12,88 EUR je Heidelberg Materials-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Heidelberg Materials-Aktie

Baustoffaktien im Aufwind - Saint-Gobain, Heidelberg Materials & Co. zuversichtlich

DAX 40-Titel Heidelberg Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Heidelberg Materials von vor 3 Jahren eingebracht

Investment-Tipp Heidelberg Materials-Aktie: UBS AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse