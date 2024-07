Heidelberg Materials Aktie News: Anleger schicken Heidelberg Materials am Montagnachmittag auf rotes Terrain

Heidelberg Materials im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Heidelberg Materials. Die Heidelberg Materials-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 99,00 EUR abwärts.

Die Heidelberg Materials-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 99,00 EUR. In der Spitze fiel die Heidelberg Materials-Aktie bis auf 98,78 EUR. Bei 100,15 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 86.281 Heidelberg Materials-Aktien umgesetzt.

Am 13.05.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 103,60 EUR. Derzeit notiert die Heidelberg Materials-Aktie damit 4,44 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 21.10.2023 bei 65,24 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 34,10 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Heidelberg Materials-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Heidelberg Materials-Aktionäre betrug im Jahr 2023 3,00 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,28 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 116,33 EUR je Heidelberg Materials-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.12.2019 abgelaufenen Quartal legte Heidelberg Materials am 19.03.2020 vor. In Sachen EPS wurden 1,71 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Heidelberg Materials 1,71 EUR je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Heidelberg Materials in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4,58 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,58 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 30.07.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 05.08.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Heidelberg Materials.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Heidelberg Materials-Gewinn in Höhe von 11,58 EUR je Aktie aus.

