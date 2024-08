Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Vormittag im Plus

Fokus auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Heidelberg Materials. Das Papier von Heidelberg Materials legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 94,52 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Heidelberg Materials-Papiere um 09:04 Uhr 0,3 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die Heidelberg Materials-Aktie bei 94,72 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 94,18 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.736 Heidelberg Materials-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (103,60 EUR) erklomm das Papier am 13.05.2024. Gewinne von 9,61 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 21.10.2023 Kursverluste bis auf 65,24 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 30,98 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,26 EUR. Im Vorjahr erhielten Heidelberg Materials-Aktionäre 3,00 EUR je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 116,88 EUR.

Heidelberg Materials ließ sich am 19.03.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,71 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,71 EUR je Aktie erzielt worden. Heidelberg Materials hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,58 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,58 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 07.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Heidelberg Materials rechnen Experten am 06.11.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 11,26 EUR je Heidelberg Materials-Aktie.

