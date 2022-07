HeidelbergCement Aktie News: HeidelbergCement am Mittag fester

Die Aktionäre schickten das Papier von HeidelbergCement nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 06.07.2022 12:22:00 Uhr 0,6 Prozent auf 43,97 EUR. Im Tageshoch stieg die HeidelbergCement-Aktie bis auf 44,36 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 43,86 EUR. Bisher wurden heute 270.925 HeidelbergCement-Aktien gehandelt.

Am 29.07.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 76,98 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die HeidelbergCement-Aktie mit einem Kursplus von 42,88 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 43,68 EUR. Dieser Wert wurde am 06.07.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 0,66 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 64,95 EUR für die HeidelbergCement-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte HeidelbergCement am 11.05.2022. Auf der Umsatzseite standen 4.724,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4.466,00 EUR umgesetzt.

Die HeidelbergCement-Bilanz für Q2 2022 wird am 28.07.2022 erwartet. Experten erwarten die Q2 2023-Kennzahlen am 01.08.2023.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass HeidelbergCement einen Gewinn von 8,02 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HeidelbergCement-Aktie

HeidelbergCement-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

CRH-Aktie: CRH will Barrette in Milliardendeal übernehmen

Die Expertenmeinungen zur HeidelbergCement-Aktie im Mai 2022

Ausgewählte Hebelprodukte auf HeidelbergCement AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HeidelbergCement AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HeidelbergCement AG

Bildquellen: HeidelbergCement