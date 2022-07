HeidelbergCement Aktie News: HeidelbergCement am Mittwochmittag mit Kursabschlägen

Die HeidelbergCement-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 20.07.2022 12:22:00 Uhr um 0,7 Prozent auf 49,34 EUR ab. Bei 49,05 EUR markierte die HeidelbergCement-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 49,81 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 121.628 HeidelbergCement-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 76,98 EUR markierte der Titel am 29.07.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 35,91 Prozent über dem aktuellen Kurs der HeidelbergCement-Aktie. Am 06.07.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 43,40 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 13,69 Prozent würde die HeidelbergCement-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die HeidelbergCement-Aktie bei 62,87 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte HeidelbergCement am 11.05.2022. Auf der Umsatzseite hat HeidelbergCement im vergangenen Quartal 4.724,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte HeidelbergCement 4.466,00 EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird für den 28.07.2022 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz am 01.08.2023.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 8,04 EUR je Aktie in den HeidelbergCement-Büchern.

