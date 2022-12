HeidelbergCement Aktie News: HeidelbergCement am Mittwochnachmittag mit Kursplus

Das Papier von HeidelbergCement konnte um 04:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,6 Prozent auf 53,02 EUR. Im Tageshoch stieg die HeidelbergCement-Aktie bis auf 53,26 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 52,38 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 110.768 HeidelbergCement-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.02.2022 bei 68,08 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die HeidelbergCement-Aktie somit 22,12 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 38,73 EUR am 29.09.2022. Der aktuelle Kurs der HeidelbergCement-Aktie ist somit 36,90 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 52,57 EUR für die HeidelbergCement-Aktie aus.

HeidelbergCement ließ sich am 28.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11,85 Prozent auf 4.427,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3.958,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 23.02.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q4 2023-Finanzergebnisse könnte HeidelbergCement möglicherweise am 21.03.2024 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass HeidelbergCement im Jahr 2022 8,08 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: HeidelbergCement