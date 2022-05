HeidelbergCement Aktie News: HeidelbergCement am Freitagvormittag in Grün

Das Papier von HeidelbergCement konnte um 27.05.2022 09:22:00 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 53,96 EUR. Den Tageshöchststand markierte die HeidelbergCement-Aktie bei 54,06 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 54,04 EUR. Von der HeidelbergCement-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 13.331 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.07.2021 bei 76,98 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 29,90 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 47,01 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.03.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 14,78 Prozent würde die HeidelbergCement-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 68,18 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte HeidelbergCement am 11.05.2022 vor. HeidelbergCement hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,92 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,13 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11,85 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4.427,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3.958,00 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2022 wird am 28.07.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q2 2023-Ergebnisse wird von Experten am 01.08.2023 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je HeidelbergCement-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 8,60 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HeidelbergCement-Aktie

HeidelbergCement-Aktie in Grün: HeidelbergCement macht verkleinerte Kreditlinie von Klimazielen abhängig

HeidelbergCement-Aktie etwas fester: HeidelbergCement will CO2-Ausstoß schneller als geplant senken

Holcim-Aktie freundlich: Holcim übernimmt Cajun Ready Mix Concrete

Ausgewählte Hebelprodukte auf HeidelbergCement AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HeidelbergCement AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HeidelbergCement AG

Bildquellen: HeidelbergCement