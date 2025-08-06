Heidelberger Druckmaschinen Aktie News: Heidelberger Druckmaschinen am Donnerstagmittag gefragt

So entwickelt sich Heidelberger Druckmaschinen

Die Aktie von Heidelberger Druckmaschinen zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Heidelberger Druckmaschinen-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Um 11:48 Uhr sprang die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 2,18 EUR zu. Die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 2,23 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 2,18 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 534.761 Heidelberger Druckmaschinen-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 30.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 2,81 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 28,90 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Heidelberger Druckmaschinen-Aktie. Bei 0,85 EUR fiel das Papier am 13.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie derzeit noch 61,19 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2025. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 2,25 EUR je Heidelberger Druckmaschinen-Aktie an.

Am 31.07.2025 hat Heidelberger Druckmaschinen die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,04 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,13 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 466,00 Mio. EUR – ein Plus von 15,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Heidelberger Druckmaschinen 403,00 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird am 12.11.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q2 2027-Bilanz von Heidelberger Druckmaschinen rechnen Experten am 18.11.2026.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 0,140 EUR je Heidelberger Druckmaschinen-Aktie.

Redaktion finanzen.net

