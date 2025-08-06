DAX24.323 +1,7%ESt505.346 +1,6%Top 10 Crypto15,79 +2,5%Dow44.193 +0,2%Nas21.169 +1,2%Bitcoin99.893 +1,3%Euro1,1654 ±-0,0%Öl67,43 +0,7%Gold3.381 +0,4%
So entwickelt sich Heidelberger Druckmaschinen

Heidelberger Druckmaschinen Aktie News: Heidelberger Druckmaschinen am Donnerstagmittag gefragt

07.08.25 12:07 Uhr
Heidelberger Druckmaschinen Aktie News: Heidelberger Druckmaschinen am Donnerstagmittag gefragt

Die Aktie von Heidelberger Druckmaschinen zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Heidelberger Druckmaschinen-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Heidelberger Druckmaschinen AG
2,20 EUR -0,02 EUR -0,68%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:48 Uhr sprang die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 2,18 EUR zu. Die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 2,23 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 2,18 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 534.761 Heidelberger Druckmaschinen-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 30.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 2,81 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 28,90 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Heidelberger Druckmaschinen-Aktie. Bei 0,85 EUR fiel das Papier am 13.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie derzeit noch 61,19 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2025. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 2,25 EUR je Heidelberger Druckmaschinen-Aktie an.

Am 31.07.2025 hat Heidelberger Druckmaschinen die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,04 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,13 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 466,00 Mio. EUR – ein Plus von 15,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Heidelberger Druckmaschinen 403,00 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird am 12.11.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q2 2027-Bilanz von Heidelberger Druckmaschinen rechnen Experten am 18.11.2026.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 0,140 EUR je Heidelberger Druckmaschinen-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Heidelberger Druckmaschinen-Aktie

Weitere Gewinnmitnahmen bei Heidelberger Druckmaschinen-Aktie

Experten sehen bei Heidelberger Druckmaschinen-Aktie Potenzial

Heidelberger Druckmaschinen-Aktie gibt dennoch nach: Umsatz zieht an - Jahresziele bestätigt

Bildquellen: Heidelberger Druckmaschinen AG

Nachrichten zu Heidelberger Druckmaschinen AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Heidelberger Druckmaschinen AG

DatumRatingAnalyst
04.08.2025Heidelberger Druckmaschinen AddBaader Bank
31.07.2025Heidelberger Druckmaschinen BuyBaader Bank
21.07.2025Heidelberger Druckmaschinen BuyBaader Bank
11.06.2025Heidelberger Druckmaschinen BuyBaader Bank
05.06.2025Heidelberger Druckmaschinen BuyBaader Bank
