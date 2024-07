Heidelberger Druckmaschinen Aktie News: Heidelberger Druckmaschinen am Vormittag mit Einbußen

So entwickelt sich Heidelberger Druckmaschinen

Die Aktie von Heidelberger Druckmaschinen gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 3,1 Prozent auf 1,26 EUR ab.

Um 09:00 Uhr ging es für die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 3,1 Prozent auf 1,26 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie bisher bei 1,26 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 1,26 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 44 Heidelberger Druckmaschinen-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.07.2023 bei 1,53 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 21,19 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Heidelberger Druckmaschinen-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 25.04.2024 (0,85 EUR). Abschläge von 32,22 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2024. Analysten bewerten die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie im Durchschnitt mit 2,07 EUR.

Am 11.06.2024 legte Heidelberger Druckmaschinen die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,02 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Heidelberger Druckmaschinen ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,12 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 709,00 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 706,00 Mio. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 01.08.2024 dürfte Heidelberger Druckmaschinen Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Heidelberger Druckmaschinen-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 31.07.2025.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,143 EUR je Heidelberger Druckmaschinen-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

