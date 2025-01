Heidelberger Druckmaschinen Aktie News: Heidelberger Druckmaschinen am Dienstagvormittag mit Aufschlag

Heidelberger Druckmaschinen im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Heidelberger Druckmaschinen. Die Aktionäre schickten das Papier von Heidelberger Druckmaschinen nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 1,07 EUR.

Die Aktie legte um 09:05 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 1,07 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie bis auf 1,09 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 1,07 EUR. Bisher wurden heute 109.697 Heidelberger Druckmaschinen-Aktien gehandelt.

Bei 1,39 EUR markierte der Titel am 18.06.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 30,28 Prozent Plus fehlen der Heidelberger Druckmaschinen-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 0,85 EUR fiel das Papier am 13.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie mit einem Verlust von 20,93 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte Heidelberger Druckmaschinen 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie im Durchschnitt mit 2,02 EUR.

Am 13.11.2024 hat Heidelberger Druckmaschinen die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde mit 0,02 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,08 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Der Umsatz wurde auf 512,00 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 6,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 548,00 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 12.02.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 11.02.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Heidelberger Druckmaschinen einen Gewinn von 0,093 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

