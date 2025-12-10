DAX24.163 +0,5%Est505.718 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,86 +3,3%Nas23.576 +0,1%Bitcoin79.571 -0,2%Euro1,1628 ±0,0%Öl62,01 -0,2%Gold4.206 -0,1%
Heiße Phase: Verhandlung über EU-Verbot für 'Veggie-Burger'

10.12.25 05:49 Uhr

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Verhandlungen über ein vom EU-Parlament gefordertes Verbot von Bezeichnungen wie "Veggie-Burger" oder "Tofu-Wurst" gehen in die womöglich entscheidende Phase. Am Mittwoch treffen sich Unterhändler des Europaparlaments und der EU-Staaten zur vielleicht finalen Verhandlungsrunde zu dem Vorhaben.

Die EVP-Fraktion, zu der auch CDU und CSU gehören, hatte den Vorstoß im EU-Parlament eingebracht. Deutsche Unionsabgeordnete stimmten mit wenigen Ausnahmen gegen ein Verbot - eine ausreichende Mehrheit gab es trotzdem. Begründet wird die Änderung damit, Verbraucher und Landwirte zu schützen. Konkret sollen Begriffe wie "Steak", "Schnitzel", "Burger" und "Wurst" nur noch für Produkte aus Tieren verwendet werden dürfen.

Damit ein Verbot in Kraft treten kann, muss auch eine ausreichende Mehrheit der EU-Staaten zustimmen. Obwohl sich Bundesagrarminister Alois Rainer (CSU) bereits gegen ein Verbot ausgesprochen hat, ist eine Mehrheit für Einschränkungen nicht ausgeschlossen. Das Verbot könnte also gegen den expliziten Willen Deutschlands beschlossen werden.

Für deutsche Konzerne wäre das eine schlechte Nachricht. Deutschland ist nach Angaben von Wirtschaftsvertretern der größte Markt für pflanzliche Alternativprodukte in Europa. Firmen müssten Produkte umbenennen und könnten sie womöglich nicht mehr so einfach vermarkten./mjm/DP/mis