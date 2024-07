HelloFresh Aktie News: HelloFresh präsentiert sich am Freitagnachmittag stärker

Kursverlauf

Die Aktie von HelloFresh zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die HelloFresh-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 4,0 Prozent auf 6,35 EUR nach oben.

Die HelloFresh-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 4,0 Prozent auf 6,35 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die HelloFresh-Aktie bei 6,50 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 6,25 EUR. Zuletzt wechselten 2.706.450 HelloFresh-Aktien den Besitzer.

Am 16.09.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 34,36 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der HelloFresh-Aktie liegt somit 81,52 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,42 EUR. Dieser Wert wurde am 28.06.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die HelloFresh-Aktie mit einem Verlust von 30,36 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an HelloFresh-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der HelloFresh-Aktie wird bei 9,00 EUR angegeben.

Am 25.04.2024 lud HelloFresh zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Das EPS lag bei -0,49 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,15 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,85 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,02 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,07 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.08.2024 veröffentlicht. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 19.08.2025.

Experten gehen davon aus, dass HelloFresh im Jahr 2024 0,427 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

