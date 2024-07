Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Nachmittag im Aufwind

Kurs der Henkel vz

Die Aktie von Henkel vz gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Henkel vz-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 83,68 EUR.

Um 15:53 Uhr sprang die Henkel vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 83,68 EUR zu. Bei 83,74 EUR markierte die Henkel vz-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 83,54 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 112.925 Henkel vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 85,74 EUR. Dieser Kurs wurde am 12.06.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,46 Prozent über dem aktuellen Kurs der Henkel vz-Aktie. Bei 65,88 EUR erreichte der Anteilsschein am 05.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Henkel vz-Aktie 21,27 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,97 EUR. Im Vorjahr hatte Henkel vz 1,85 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 79,64 EUR für die Henkel vz-Aktie.

Am 05.03.2020 legte Henkel vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2019 endete, vor. Das EPS wurde auf 1,02 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,95 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,95 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Henkel vz am 14.08.2024 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass Henkel vz im Jahr 2024 5,10 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

