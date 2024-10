Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Dienstagvormittag mit negativen Vorzeichen

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Henkel vz gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Henkel vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 83,96 EUR ab.

Um 09:06 Uhr rutschte die Henkel vz-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 83,96 EUR ab. Die Henkel vz-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 83,96 EUR ab. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 84,40 EUR. Bisher wurden via XETRA 9.985 Henkel vz-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 85,74 EUR. Dieser Kurs wurde am 12.06.2024 erreicht. 2,12 Prozent Plus fehlen der Henkel vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 05.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 65,88 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Henkel vz-Aktie damit 27,44 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,97 EUR. Im Vorjahr hatte Henkel vz 1,85 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 83,20 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2019 abgelaufenen Quartal legte Henkel vz am 05.03.2020 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,02 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,02 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 4,95 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 4,95 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 06.11.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Henkel vz veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 05.11.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 5,35 EUR je Henkel vz-Aktie.

