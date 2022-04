Henkel vz Aktie News: Henkel vz präsentiert sich am Montagmittag stärker

Im XETRA-Handel gewannen die Henkel vz-Papiere um 12:22 Uhr 0,5 Prozent. In der Spitze legte die Henkel vz-Aktie bis auf 61,02 EUR zu. Bei 60,72 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Henkel vz-Aktien beläuft sich auf 439.816 Stück.

Am 13.04.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 99,50 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 63,97 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 59,42 EUR. Dieser Wert wurde am 07.03.2022 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 2,08 Prozent.

Analysten bewerten die Henkel vz-Aktie im Durchschnitt mit 78,53 EUR.

Am 05.05.2022 lud Henkel vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,08 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Henkel vz 0,87 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Henkel vz in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 5,61 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 4,77 Milliarden EUR im Vergleich zu 5,05 Milliarden EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q1 2022-Finanzergebnisse wird für den 05.05.2022 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2023-Bilanz auf den 10.05.2023.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Henkel vz-Aktie in Höhe von 4,74 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie

Aktien von Bayer, Henkel und METRO uneinheitlich: Ukraine fordert deutsche Konzerne zu Geschäftsaufgabe in Russland auf

Evonik-Aktie verlustreich: Vorstandsvorsitzender warnt vor drastischen Folgen eines russischen Energie-Embargos

Unter Beachtung der Sanktionen: Henkel produziert aktuell weiter in Russland - Henkel-Aktie im Plus

Ausgewählte Hebelprodukte auf Henkel KGaA St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Henkel KGaA St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Henkel KGaA St.

Bildquellen: Henkel AG